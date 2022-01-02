ТАСС: следователь по особо важным делам Рустам Габдулин уволен из СК
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Габдулин был уволен в конце декабря 2021 года», — сообщил источник.
Как отмечается, следователь переходит на другую работу.
Информацию об увольнении Габдулина в своём Telegram-канале подтвердил адвокат Сергей Бадамшин, прокомментировав это словами «ушла эпоха».
Габдулин расследовал уголовные дела о катастрофе теплохода «Булгария», массовых беспорядках и нападении на полицейских во время акции протеста 6 мая 2012 года на Болотной площади, о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
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