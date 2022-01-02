ТАСС: следователь по особо важным делам Рустам Габдулин уволен из СК

Следователь по особо важным делам при председателе СК России, генерал-майор юстиции Рустам Габдулин уволен из Следственного комитета.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Габдулин был уволен в конце декабря 2021 года», — сообщил источник.

Как отмечается, следователь переходит на другую работу.

Информацию об увольнении Габдулина в своём Telegram-канале подтвердил адвокат Сергей Бадамшин, прокомментировав это словами «ушла эпоха».

Габдулин расследовал уголовные дела о катастрофе теплохода «Булгария», массовых беспорядках и нападении на полицейских во время акции протеста 6 мая 2012 года на Болотной площади, о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Якунина.