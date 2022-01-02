СК возбудил второе дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области

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Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту ДТП с автобусом в Рязанской области, в результате которого, по последним данным, погибли пять человек.
СК возбудил второе дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Уточняется, что сотрудники ведомства работают на месте происшествия, производят его осмотр, опрашивают очевидцев.

Ранее стало известно, что полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по факту ДТП в Рязанской области.

По последним данным, в результате ЧП пять человек погибли, ещё 22 человека пострадали.

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