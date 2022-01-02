Экономист Финогенова рассказала о способах увеличения пенсии
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- РИА Новости
«Существуют два варианта. Первый — выйти на пенсию позже. Выход на пенсию даже на пять лет позже даёт прибавку к страховой пенсии в районе 40%», — отметила Финогенова в беседе с URA.RU
Второй способ — отказ от некоторых льгот в пользу денежных выплат.
К тому же Финогенова рекомендовала иметь «белую» зарплату ради большего количества индивидуальных пенсионных баллов.
Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила о возможности досрочного выхода на пенсию для граждан, воспитывающих детей-инвалидов.
Правительство России расширило возможности досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, лётчиков, пожарных, спасателей и ряда других категорий работников.