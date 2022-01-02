Экономист Финогенова рассказала о способах увеличения пенсии

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рекомендовала выходить на пенсию позже и монетизировать льготы для увеличения размера пенсии без создания накоплений.

«Существуют два варианта. Первый — выйти на пенсию позже. Выход на пенсию даже на пять лет позже даёт прибавку к страховой пенсии в районе 40%», — отметила Финогенова в беседе с URA.RU

Второй способ — отказ от некоторых льгот в пользу денежных выплат.

К тому же Финогенова рекомендовала иметь «белую» зарплату ради большего количества индивидуальных пенсионных баллов.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила о возможности досрочного выхода на пенсию для граждан, воспитывающих детей-инвалидов.

Правительство России расширило возможности досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, лётчиков, пожарных, спасателей и ряда других категорий работников.