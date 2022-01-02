В России за сутки выявили 18 233 случая коронавируса

За сутки в России выявили 18 233 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Накануне стало известно о 19 751 заболевшем.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 537 966 случаев COVID-19.

За сутки умерли 811 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 847 пациентов. Общее число летальных исходов — 310 518.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 524 039 пациентов. За сутки выздоровели 26 976 человек, накануне — 33 144.

Ранее Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорождённым при заболевании коронавирусом.