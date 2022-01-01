В Химках организована проверка по факту травмирования подростка после взрыва петарды

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Следствие начало проверку по факту травмирования подростка после взрыва петарды в подмосковных Химках.
В Химках организована проверка по факту травмирования подростка после взрыва петарды
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«1 января 2022 года в правоохранительные органы ГСУ СК России по Московской области поступила информация о травмировании в г. Химки 15-летнего подростка в результате взрыва в его руках петарды. По данному факту следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России организована проверка», — говорится в сообщении на сайте СК по Московской области.

По предварительным данным, в результате взрыва петарды у него были травмированы пальцы и повреждено лицо.

В настоящий момент подросток госпитализирован.

Ранее стало известно, что в Рязанской области мужчина погиб при запуске фейерверка.

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