В Химках организована проверка по факту травмирования подростка после взрыва петарды

Следствие начало проверку по факту травмирования подростка после взрыва петарды в подмосковных Химках.

«1 января 2022 года в правоохранительные органы ГСУ СК России по Московской области поступила информация о травмировании в г. Химки 15-летнего подростка в результате взрыва в его руках петарды. По данному факту следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России организована проверка», — говорится в сообщении на сайте СК по Московской области.

По предварительным данным, в результате взрыва петарды у него были травмированы пальцы и повреждено лицо.

В настоящий момент подросток госпитализирован.

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