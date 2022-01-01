В Рязанской области мужчина погиб при запуске фейерверка

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В Рязанской области при запуске фейерверка погиб мужчина. Следственные органы организовали проверку.
В Рязанской области мужчина погиб при запуске фейерверка
  • РИА Новости

«При запуске фейерверка мужчина 1984 года рождения получил травму, от которой скончался на месте происшествия. Михайловским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка по данному факту», — приводит РИА Новости сообщение СУ СК по Рязанской области.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли пиротехнику и назначили ряд экспертиз.

Ранее специалисты в беседе с RT рассказали, на что следует обратить внимание при покупке пиротехнических изделий к Новому году, и дали советы, как обеспечить безопасность при использовании фейерверков.

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