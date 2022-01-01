В Рязанской области мужчина погиб при запуске фейерверка

В Рязанской области при запуске фейерверка погиб мужчина. Следственные органы организовали проверку.

«При запуске фейерверка мужчина 1984 года рождения получил травму, от которой скончался на месте происшествия. Михайловским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка по данному факту», — приводит РИА Новости сообщение СУ СК по Рязанской области.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли пиротехнику и назначили ряд экспертиз.

Ранее специалисты в беседе с RT рассказали, на что следует обратить внимание при покупке пиротехнических изделий к Новому году, и дали советы, как обеспечить безопасность при использовании фейерверков.