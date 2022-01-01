В результате ДТП в Татарстане погибли три человека
- РИА Новости
«В Верхнеуслонском районе на четвёртом километре автодороги Казань — Ульяновск водитель автомобиля Chevrolet, девушка 1998 года рождения, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Dodge», — приводит сообщение РИА Новости.
По информации ведомства, в результате столкновения три пассажира Chevrolet скончались.
Водительский стаж девушки составляет четыре года.
Ранее стало известно, что в результате аварии с участием вахтового автобуса и легкового автомобиля в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе погибли три человека.