В результате ДТП в Татарстане погибли три человека

При столкновении двух легковых автомобилей в Татарстане погибли три человека. Об этом сообщает МВД республики.

«В Верхнеуслонском районе на четвёртом километре автодороги Казань — Ульяновск водитель автомобиля Chevrolet, девушка 1998 года рождения, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Dodge», — приводит сообщение РИА Новости.

По информации ведомства, в результате столкновения три пассажира Chevrolet скончались.

Водительский стаж девушки составляет четыре года.

Ранее стало известно, что в результате аварии с участием вахтового автобуса и легкового автомобиля в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе погибли три человека.