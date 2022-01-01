В результате ДТП с участием вахтового автобуса в ХМАО погибли три человека
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Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по ХМАО.
«В результате ДТП три участника дорожно-транспортного происшествия погибли, в том числе несовершеннолетний пассажир», — приводит сообщение РИА Новости.
В результате аварии погиб ребёнок 2012 года рождения.
На месте происшествия работает следственная группа.
Ранее стало известно, что в результате столкновения двух легковых автомобилей в Аликовском районе Чувашии погиб один человек.