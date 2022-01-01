В результате ДТП с участием вахтового автобуса в ХМАО погибли три человека

В результате аварии с участием вахтового автобуса и легкового автомобиля в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) погибли три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по ХМАО.

«В результате ДТП три участника дорожно-транспортного происшествия погибли, в том числе несовершеннолетний пассажир», — приводит сообщение РИА Новости.

В результате аварии погиб ребёнок 2012 года рождения.

На месте происшествия работает следственная группа.

Ранее стало известно, что в результате столкновения двух легковых автомобилей в Аликовском районе Чувашии погиб один человек.