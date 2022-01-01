Один человек погиб в результате ДТП в Чувашии

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Один человек погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей в Аликовском районе Чувашии.
Один человек погиб в результате ДТП в Чувашии
  • РИА Новости

«В Чувашии произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей», — говорится в сообщении республиканского МВД.

Отмечается, что погибла женщина — пассажирка одной из машин.

Травмы получили шесть человек, в том числе двое детей.

Согласно предварительным данным, автомобиль Kia выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате аварии на федеральной автодороге А160 в Теучежском районе Адыгеи возросло до четырёх.

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