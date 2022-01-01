Один человек погиб в результате ДТП в Чувашии
- РИА Новости
«В Чувашии произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей», — говорится в сообщении республиканского МВД.
Отмечается, что погибла женщина — пассажирка одной из машин.
Травмы получили шесть человек, в том числе двое детей.
Согласно предварительным данным, автомобиль Kia выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате аварии на федеральной автодороге А160 в Теучежском районе Адыгеи возросло до четырёх.