Путин подписал указ о награждении строителей БАМа

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении строителей Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, советник гендиректора АО «Бамтоннельстрой-Мост» Владимир Лобанов был награждён орденом Александра Невского, а советник председателя совета директоров предприятия Василий Фомин — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В декабре министр обороны России Сергей Шойгу по видеосвязи дал старт стыковке звена железнодорожного пути на участке реконструкции БАМа в Амурской области.