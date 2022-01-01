Путин подписал указ о награждении строителей БАМа

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении строителей Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
Путин подписал указ о награждении строителей БАМа
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, советник гендиректора АО «Бамтоннельстрой-Мост» Владимир Лобанов был награждён орденом Александра Невского, а советник председателя совета директоров предприятия Василий Фомин — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В декабре министр обороны России Сергей Шойгу по видеосвязи дал старт стыковке звена железнодорожного пути на участке реконструкции БАМа в Амурской области.

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