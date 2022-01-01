Жители Москвы и Краснодарского края выиграли по 500 млн рублей в лотерею

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Участники лотереи «Русское лото» из Москвы и Краснодарского края выиграли по 500 млн рублей в розыгрыше.
Жители Москвы и Краснодарского края выиграли по 500 млн рублей в лотерею
  • Legion-Media

Об этом сообщили РИА Новости в распространителе гослотерей «Столото».

«По итогам новогоднего, 1421-го тиража «Русского лото» в России появилось сразу два лотерейных мультимиллионера. Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере 1 млрд рублей: каждый выиграл по 500 млн рублей», — рассказали в «Столото».

Лотерея «Новогодний миллиард» прошла в России в пятый раз.

Ранее стало известно, что в Челябинской области 23 человека в 2021 году стали лотерейными миллионерами.

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