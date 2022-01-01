Собянин рассказал об успехах за прошедший год

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об успехах столицы в сферах транспорта, строительства и медицины за 2021 год, упомянув о вакцинации почти 6 млн человек.
Собянин рассказал об успехах за прошедший год
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«5 млн 900 тыс. вакцинированных. Пандемия никуда не делась, и главным средством борьбы с этой напастью является коллективный иммунитет», — написал Собянин в своём блоге.

По его словам, одним из главных событий стало открытие 100-й с 2011 года станции метро и МЦК.

Мэр отметил, что в прошлом году в Москве был установлен рекорд — введено в эксплуатацию более 7 млн кв. м жилья. 

Ранее Сергей Собянин в поздравлении москвичам с наступающими праздниками выразил особую благодарность врачам и ветеранам.

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