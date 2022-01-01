При пожаре в Иркутской области один человек погиб, ещё четверо пропали без вести

В результате пожара в двухэтажном доме в селе Хомутово Иркутской области один человек погиб, ещё четверо пропали без вести.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС, к моменту приезда пожарных дом уже полностью был охвачен огнём. Из Иркутска направили дополнительные силы в связи с большой площадью пожара и угрозой перехода огня на соседние здания.

Впоследствии пожар на площади 216 кв. метров удалось локализовать.

Известно, что до прибытия спасателей из помещения эвакуировались пять человек, один из которых скончался на скорой помощи.

Судьба ещё четверых остаётся неизвестной.

Ранее сообщалось о ликвидации пожара в здании Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема в Биробиджане.