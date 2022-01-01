При пожаре в Иркутской области один человек погиб, ещё четверо пропали без вести

Короткая ссылка
В результате пожара в двухэтажном доме в селе Хомутово Иркутской области один человек погиб, ещё четверо пропали без вести.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС, к моменту приезда пожарных дом уже полностью был охвачен огнём. Из Иркутска направили дополнительные силы в связи с большой площадью пожара и угрозой перехода огня на соседние здания.

Впоследствии пожар на площади 216 кв. метров удалось локализовать.

Известно, что до прибытия спасателей из помещения эвакуировались пять человек, один из которых скончался на скорой помощи.

Судьба ещё четверых остаётся неизвестной.

Ранее сообщалось о ликвидации пожара в здании Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема в Биробиджане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить