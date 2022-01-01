В России минимальный размер оплаты труда увеличился до 13 890 рублей

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По решению президента России Владимира Путина минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране повысили до 13 890 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) — до 12 654 рубля.

По данным РИА Новости, на повышение указанных показателей направят около 30 млрд рублей из федерального бюджета. 

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, рост соцвыплат вслед за индексацией прожиточного минимума и МРОТ затронет жизни около 16 млн россиян.

6 декабря Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей в 2022 году.

Как отмечал в беседе с RT директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, данное решение поможет увеличить платёжеспособность населения и спрос.

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