В ДТП с тремя автомобилями в Липецкой области один человек погиб и ещё пятеро пострадали

В результате столкновения трёх автомобилей в Липецкой области один человек погиб и ещё пятеро пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«На 236-м км трассы Орёл — Тамбов автомобиль Lada Kalina столкнулся с грузовым фургоном «Соболь». От удара легковую машину развернуло и отбросило на автомобиль Hyundai. Предварительно, погибла 86-летняя пассажирка иномарки», — приводит Интерфакс заявление.

Уточняется, что ещё пять человек, в том числе подросток, госпитализированы.

Ранее стало известно, что три человека, включая трёхлетнего ребёнка, погибли в результате столкновения трёх автомобилей на федеральной автодороге А160 в Теучежском районе Адыгеи.