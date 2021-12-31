В ДТП с тремя автомобилями в Липецкой области один человек погиб и ещё пятеро пострадали

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В результате столкновения трёх автомобилей в Липецкой области один человек погиб и ещё пятеро пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
В ДТП с тремя автомобилями в Липецкой области один человек погиб и ещё пятеро пострадали
  • РИА Новости

«На 236-м км трассы Орёл — Тамбов автомобиль Lada Kalina столкнулся с грузовым фургоном «Соболь». От удара легковую машину развернуло и отбросило на автомобиль Hyundai. Предварительно, погибла 86-летняя пассажирка иномарки», — приводит Интерфакс заявление.

Уточняется, что ещё пять человек, в том числе подросток, госпитализированы.

Ранее стало известно, что три человека, включая трёхлетнего ребёнка, погибли в результате столкновения трёх автомобилей на федеральной автодороге А160 в Теучежском районе Адыгеи.

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