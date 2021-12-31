Медведев назвал крайне непростым 2021 год

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Уходящий 2021 год был крайне непростым, но он сделал Россию и её граждан сильнее. Об этом в новогоднем поздравлении сказал зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев назвал крайне непростым 2021 год
  • Legion-Media

«Уходящий год оказался крайне непростым, сложностей и потрясений нам хватило с лихвой», — цитирует РИА Новости поздравление Медведева.

Он отметил, что россияне вместе противостояли проблемам, с которыми столкнулось всё человечество.

По словам Медведева, хорошего в уходящем году тоже было немало.

«Этот опыт сделал нас сильнее, он навсегда останется с нами», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин во время своего новогоднего обращения заявил, что главной целью российских властей является повышение благосостояния россиян.

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