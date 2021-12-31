Медведев назвал крайне непростым 2021 год
- Legion-Media
«Уходящий год оказался крайне непростым, сложностей и потрясений нам хватило с лихвой», — цитирует РИА Новости поздравление Медведева.
Он отметил, что россияне вместе противостояли проблемам, с которыми столкнулось всё человечество.
По словам Медведева, хорошего в уходящем году тоже было немало.
«Этот опыт сделал нас сильнее, он навсегда останется с нами», — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин во время своего новогоднего обращения заявил, что главной целью российских властей является повышение благосостояния россиян.