Путин назвал повышение благосостояния россиян главной целью властей
Президент России Владимир Путин во время своего новогоднего обращения заявил, что главной целью российских властей является повышение благосостояния россиян.
- AP
«Главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей», — сказал Путин.
Он отметил, что решение этих задач сделает Россию ещё более сильной.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством.
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