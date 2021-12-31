Путин назвал повышение благосостояния россиян главной целью властей

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Президент России Владимир Путин во время своего новогоднего обращения заявил, что главной целью российских властей является повышение благосостояния россиян.
Путин назвал повышение благосостояния россиян главной целью властей
  • AP

«Главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей», — сказал Путин.

Он отметил, что решение этих задач сделает Россию ещё более сильной.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством.

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