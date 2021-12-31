Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством.
Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством
  • Legion-Media

Об этом сообщается на сайте российского правительства.

«Примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рождеством. Эти светлые праздники объединяют все поколения, дарят радость, тепло общения, создают хорошее настроение. Мы встречаем их с особыми чувствами и надеждами, ожидаем добрых перемен», — отметил он.

По его словам, серьёзные вызовы прошедшего года ещё больше сплотили россиян и укрепили веру в то, что вместе можно справиться с любыми проблемами.

«Мы с уверенностью смотрим в будущее, открыты для новых дел и начинаний», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом мировых лидеров, а также руководителей международных организаций.

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