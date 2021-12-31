Полк в ЮВО первым в России перевооружится на С-350 «Витязь»

Зенитный ракетный полк 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) стал первым в России, в котором началось перевооружение на зенитную ракетную систему С-350 «Витязь», сообщил командующий армии генерал-лейтенант Николай Гостев.

«В настоящее время проходит перевооружение одного из зенитных ракетных полков объединения на новейший комплекс ПВО», — заявил Гостев в интервью газете «Военный вестник Юга России».

По его словам, «Витязь» работает в тесном взаимодействии с системами С-300В4, С-400 и С-500.

Он отметил, что данная ЗРС способна поражать крылатые ракеты и БПЛА в средней и ближней зоне во всём диапазоне высот.

Ранее стало известно, что военнослужащие Северного флота обеспечили свыше 70 испытаний различного вооружения, в том числе гиперзвукового ракетного оружия.