Полк в ЮВО первым в России перевооружится на С-350 «Витязь»
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«В настоящее время проходит перевооружение одного из зенитных ракетных полков объединения на новейший комплекс ПВО», — заявил Гостев в интервью газете «Военный вестник Юга России».
По его словам, «Витязь» работает в тесном взаимодействии с системами С-300В4, С-400 и С-500.
Он отметил, что данная ЗРС способна поражать крылатые ракеты и БПЛА в средней и ближней зоне во всём диапазоне высот.
Ранее стало известно, что военнослужащие Северного флота обеспечили свыше 70 испытаний различного вооружения, в том числе гиперзвукового ракетного оружия.