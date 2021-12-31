В Москве за сутки зафиксировали 2739 случаев COVID-19

За сутки в Москве зафиксировали 2739 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.

«В Москве выявлено 2739 новых случаев... За сутки госпитализирован 691 человек, скончались 69 пациентов. На ИВЛ находятся 544 человека», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Уточняется, что в городе за сутки выздоровели ещё 2726 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся увеличилось до 1 868 696.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что власти Москвы не планируют принимать дополнительные меры из-за ситуации с COVID-19.