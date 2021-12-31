В Москве за сутки зафиксировали 2739 случаев COVID-19
- AP
«В Москве выявлено 2739 новых случаев... За сутки госпитализирован 691 человек, скончались 69 пациентов. На ИВЛ находятся 544 человека», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram.
Уточняется, что в городе за сутки выздоровели ещё 2726 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся увеличилось до 1 868 696.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что власти Москвы не планируют принимать дополнительные меры из-за ситуации с COVID-19.