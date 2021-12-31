Глава ФМБА Скворцова рассказала о прогнозе окончания пандемии COVID-19 летом 2022 года

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что, по прогнозам 2020 года, пандемия коронавируса должна была завершиться летом 2022 года, но, учитывая мутирование вируса, однозначно дать ответ теперь нельзя.

«По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле-августе 2022 года, это то исходное, что было понятно в 2020 году, но, поскольку идёт сейчас ускоренное мутирование... нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — цитирует её РИА Новости.

Скворцова подчеркнула, что штамм «омикрон» коронавируса довольно неоднозначный и, возможно, он внесёт свою лепту, в том числе и в окончание пандемии.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество способно положить конец пандемии коронавируса в 2022 году.