Глава ФМБА Скворцова рассказала о прогнозе окончания пандемии COVID-19 летом 2022 года
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«По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле-августе 2022 года, это то исходное, что было понятно в 2020 году, но, поскольку идёт сейчас ускоренное мутирование... нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — цитирует её РИА Новости.
Скворцова подчеркнула, что штамм «омикрон» коронавируса довольно неоднозначный и, возможно, он внесёт свою лепту, в том числе и в окончание пандемии.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество способно положить конец пандемии коронавируса в 2022 году.