Перспективный российский бронеавтомобиль «Атлет» успешно завершил госиспытания

Гендиректор ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) Александр Красовицкий заявил, что разработанный предприятием перспективный российский бронеавтомобиль «Атлет» успешно завершил государственные испытания.

«Атлет» успешно прошёл госиспытания. На них наша машина подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики. Решением государственной комиссии бронеавтомобили «Атлет» рекомендованы к принятию на снабжение Вооружённых сил Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что теперь необходимо подготовить документы и пройти стандартные процедуры для официального принятия «Атлетов» на снабжение российской армии и начало их серийного производства.

Ранее сообщалось, что военные Южного военного округа получили более 1500 единиц новой техники и вооружения в 2021 году.