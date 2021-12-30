Путин подписал закон об использовании препаратов офф-лейбл при лечении детей
Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании при лечении детей лекарств по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл).
- Legion-Media
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Правительство наделяется полномочиями по установлению перечня соответствующих заболеваний и критериев соответствия в отношении применяемых лекарственных препаратов.
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