Путин подписал закон об использовании препаратов офф-лейбл при лечении детей

Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании при лечении детей лекарств по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл).

Legion-Media

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительство наделяется полномочиями по установлению перечня соответствующих заболеваний и критериев соответствия в отношении применяемых лекарственных препаратов.