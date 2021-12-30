В «AliExpress Россия» рассказали о популярных корпоративных подарках на Новый год

В пресс-службе «AliExpress Россия» рассказали о популярных корпоративных подарках на Новый год.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Список составлен совместно с исследовательской компанией ResearchMe. Специалисты изучили покупательские тенденции с 1 по 25 декабря.

Сладости выбрали в качестве подарка для коллег 53% респондентов.

«Спрос на товары из категории «бакалея» вырос в декабре в 16 раз. Чаще всего пользователи заказывали подарочные наборы из ассорти шоколадных конфет или пралине», — заявили в онлайн-магазине.

Ещё 25% участников опроса подарили коллегам календари, открытки и другую полиграфическую продукцию, а 22% предпочли подарить косметику и парфюмерию.

«Чаще всего в качестве подарка в этой категории россияне выбирают уходовую косметику. Спрос на неё в декабре вырос на треть. Чаще всего пользователи покупают увлажняющие кремы, патчи-наклейки и очищающие маски», — уточнили в «AliExpress Россия».

В список также попали алкоголь, посуда, кухонные принадлежности и подарочные сертификаты.

Ранее сайт kp.ru провёл опрос и выяснил планы россиян на новогоднюю ночь.