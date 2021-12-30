Глава Минздрава Мурашко: заболевшим «омикроном» требуется меньшее пребывание в стационаре
- РИА Новости
«Опыт других стран, где «омикрон» широко распространяется, показывает, что требуется меньшее пребывание в стационаре инфицированных этим штаммом, но за счёт быстрого течения и большого количества пациентов нагрузка на медицинскую систему лавинообразно возрастает», — сказал министр.
Как ранее отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, распространение нового штамма коронавируса «омикрон» в России неизбежно.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил об отсутствии причин вводить новые меры в вузах из-за штамма «омикрон».