Глава Минздрава Мурашко: заболевшим «омикроном» требуется меньшее пребывание в стационаре

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что, как показывает опыт других стран, при «омикроне» пациентам требуется меньшее пребывание в стационаре.
Глава Минздрава Мурашко: заболевшим «омикроном» требуется меньшее пребывание в стационаре
  • РИА Новости

«Опыт других стран, где «омикрон» широко распространяется, показывает, что требуется меньшее пребывание в стационаре инфицированных этим штаммом, но за счёт быстрого течения и большого количества пациентов нагрузка на медицинскую систему лавинообразно возрастает», — сказал министр.

Как ранее отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, распространение нового штамма коронавируса «омикрон» в России неизбежно.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил об отсутствии причин вводить новые меры в вузах из-за штамма «омикрон».

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