Правительство продлило разрешение «Фармасинтезу» производить в России «Ремдесивир»

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Российское правительство разрешило компании «Фармасинтез» ещё год выпускать лекарство против коронавируса «Ремдесивир» без согласия обладателей патента на препарат.
Правительство продлило разрешение «Фармасинтезу» производить в России «Ремдесивир»
  • РИА Новости

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Разрешить акционерному обществу «Фармасинтез» использование изобретений, охраняемых евразийскими патентами... на один год без согласия компании «ГАЙЛИД САЙЭНСИЗ, ИНК.» (US), компании «ДЖИЛИД САЙЭНС, ИНК.» (US), компании «ДЖИЛИД ФАРМАССЕТ, ЛЛС» (US) в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием «Ремдесивир», — цитирует распоряжение правительства Интерфакс.

Как уточняется, речь идёт о патентах №EA025252, №EA025311, №EA029712, №EA020659, №EA032239 и №EA028742.

Решение обусловлено крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан.

В феврале Минздрав России сократил список лекарств для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 до пяти препаратов.

В него вошли, в частности, «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН-α» и «Умифеновир».

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