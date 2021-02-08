Минздрав сократил список лекарств для лечения коронавируса

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Минздрав России сократил список лекарств для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 до пяти препаратов.

Как сообщает РИА Новости, это следует из десятой версии рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В новой версии списка исключен азитромицин.

«Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН α», «Умифеновир», — говорится в рекомендациях.

Все эти препараты противопоказаны беременным женщинам.

Также в рекомендации отмечается, что антибактериальная терапия должна назначаться только при наличии значимых признаков добавления бактериальной инфекции к течению болезни.

Кроме того, в рекомендациях сообщается, что пациенты, перенёсшие коронавирусную инфекцию, имеют повышенный риск развития туберкулёза.

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