Переболевшие COVID-19 имеют повышенный риск развития туберкулёза

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Минздрав России сообщает, что пациенты, перенёсшие коронавирусную инфекцию, имеют повышенный риск развития туберкулёза.

«После перенесённого COVID-19 у многих пациентов в лёгких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулёза в последующем. Таким образом, туберкулёз может возникнуть до, одновременно или уже после перенесённого COVID-19», — приводит РИА Новости выдержку из десятой версии рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Отмечается, что для предупреждения развития сочетанной патологии и исключения туберкулёзной инфекции на начальном этапе ведения пациента с подозрением на COVID-19 необходимо проведение обследования на туберкулёз одновременно с тестированием на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Москве десять больниц для пациентов с COVID-19 вернутся к обычному режиму.

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