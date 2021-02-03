В Москве десять больниц для пациентов с COVID-19 вернутся к обычному режиму

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что «с сегодняшнего дня десять стационаров на 3,2 тыс. коек, оказывающих помощь больным COVID-19, возвращаются к своей обычной работе».
В Москве десять больниц для пациентов с COVID-19 вернутся к обычному режиму
  • Reuters

«Также прекращают приём пациентов с коронавирусом родеры (временные клиники) на территории 11 ковидных больниц общим фондом 1,3 тыс. коек», — цитирует РИА Новости Ракову.

Так, к обычному режиму работы возвращаются городская больница имени Мухина, научно-практический центр имени Логинова, научно-практический центр борьбы с туберкулёзом, больница №17, Морозовская больница, два корпуса первого МГМУ имени Сеченова, центральная клиническая больница «РЖД-Медицина», медико-санитарная часть МВД, больница РАН и научно-клинический центр ФМБА.

Согласно данным на 3 февраля, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 16 474 человек. Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 3 901 204. 

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить