В Москве десять больниц для пациентов с COVID-19 вернутся к обычному режиму

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что «с сегодняшнего дня десять стационаров на 3,2 тыс. коек, оказывающих помощь больным COVID-19, возвращаются к своей обычной работе».

«Также прекращают приём пациентов с коронавирусом родеры (временные клиники) на территории 11 ковидных больниц общим фондом 1,3 тыс. коек», — цитирует РИА Новости Ракову.

Так, к обычному режиму работы возвращаются городская больница имени Мухина, научно-практический центр имени Логинова, научно-практический центр борьбы с туберкулёзом, больница №17, Морозовская больница, два корпуса первого МГМУ имени Сеченова, центральная клиническая больница «РЖД-Медицина», медико-санитарная часть МВД, больница РАН и научно-клинический центр ФМБА.

Согласно данным на 3 февраля, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 16 474 человек. Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 3 901 204.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.