Иск против Деда Мороза оставили без движения

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Иск юриста из Санкт-Петербурга Игоря Мирзоева к Деду Морозу оставлен без движения из-за отсутствия документа об уплате госпошлины в размере 300 рублей, сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.
Иск против Деда Мороза оставили без движения
  • РИА Новости

«Великоустюгский районный суд Вологодской области вынес определение об оставлении без движения иска Игоря Мирзоева к АО «Дед Мороз» об обязании подарить подарки, исполнить мечты и взыскать компенсацию морального вреда», — приводит сообщение РИА Новости.

Также Мирзоев не приложил к иску документы, подтверждающие направление копий иска и приложений к нему другим участникам процесса.

Иск будет считаться неподанным и возвращён заявителю, если он не исправит недостатки заявления до 17 января.

23 декабря президент России Владимир Путин во время пресс-конференции рассказал о готовности выступить адвокатом Деда Мороза, на которого «подал в суд» житель Санкт-Петербурга.

Сам юрист позднее сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать подарок президенту России.

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