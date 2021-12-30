Иск против Деда Мороза оставили без движения

Иск юриста из Санкт-Петербурга Игоря Мирзоева к Деду Морозу оставлен без движения из-за отсутствия документа об уплате госпошлины в размере 300 рублей, сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

«Великоустюгский районный суд Вологодской области вынес определение об оставлении без движения иска Игоря Мирзоева к АО «Дед Мороз» об обязании подарить подарки, исполнить мечты и взыскать компенсацию морального вреда», — приводит сообщение РИА Новости.

Также Мирзоев не приложил к иску документы, подтверждающие направление копий иска и приложений к нему другим участникам процесса.

Иск будет считаться неподанным и возвращён заявителю, если он не исправит недостатки заявления до 17 января.

23 декабря президент России Владимир Путин во время пресс-конференции рассказал о готовности выступить адвокатом Деда Мороза, на которого «подал в суд» житель Санкт-Петербурга.

Сам юрист позднее сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать подарок президенту России.