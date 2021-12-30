Российские соцсети войдут в перечень бесплатных социально значимых ресурсов

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Российские соцсети с ежесуточной аудиторией более 5 млн пользователей смогут войти в перечень значимых информационных ресурсов, которые будут доступны для граждан бесплатно.
Российские соцсети войдут в перечень бесплатных социально значимых ресурсов
  • Legion-Media

Об этом сообщило правительство России.

В постановлении премьер-министр Михаила Мишустина установлены критерии отбора таких ресурсов.

«По предложению Минцифры в перечень, в частности, могут включаться наиболее популярные отечественные социальные сети с ежесуточной аудиторией более 5 млн пользователей. Среди обязательных критериев есть также требование о наличии на ресурсе не менее 5 тыс. страниц органов власти, а также страниц государственных средств массовой информации и обязательных общедоступных каналов», — отметили в правительстве.

В апреле 2020 года Минкомсвязь утвердила перечень, включающий 391 социально значимый информационный ресурс.

Российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил реализовать проект «Доступный интернет» с бесплатным доступом к социально значимым отечественным сервисам.

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