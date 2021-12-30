Google грозит новый штраф до 5 млн рублей

Суд в Москве 17 января рассмотрит новый протокол в отношении Google за отказ удалить запрещённый контент, компании грозит штраф до 5 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Reuters

«К мировому судье судебного участка №422 Таганского района Москвы поступил административный материал… составленный Роскомнадзором, в отношении Google LLC по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП», — сказали агентству в суде. Ранее Московский суд обязал компании Google и Meta выплатить крупные оборотные штрафы за повторное неудаление противоправной информации. Сумма взыскания с Google составит 7,22 млрд рублей, с Meta — 1,99 млрд рублей. Подробнее — в материале RT.