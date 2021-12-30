Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID-19 выше 80%.

По её словам, это Севастополь, Санкт-Петербург, Чукотка и Карелия.

«У нас уже есть четыре региона-лидера, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%)»,— цитирует её РИА Новости.

Она также отметила, что близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Тува (78,1%) и Московская область (77,2%).

Ранее Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России в настоящее время составляет 61,8%.

Врач общей практики Екатерина Серебренникова, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», рассказала в беседе с газетой «Известия» о симптомах заболевания при инфицировании разными штаммами коронавируса.