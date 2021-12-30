Вице-премьер Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в семи регионах

Эпидобстановка по коронавирусу за неделю ухудшилась в семи российских регионах, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф, которая даёт комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 13 регионах, а ухудшение отмечается в семи», — цитирует РИА Новости Голикову.

Речь идёт о таких регионах, как Владимирская область, Карачаево-Черкесская Республика, Башкортостан, Тува, Свердловская область, ХМАО и Чукотка.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».