Вице-премьер Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в семи регионах

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Эпидобстановка по коронавирусу за неделю ухудшилась в семи российских регионах, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Вице-премьер Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в семи регионах
  • РИА Новости

«Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф, которая даёт комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 13 регионах, а ухудшение отмечается в семи», — цитирует РИА Новости Голикову.

Речь идёт о таких регионах, как Владимирская область, Карачаево-Черкесская Республика, Башкортостан, Тува, Свердловская область, ХМАО и Чукотка.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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