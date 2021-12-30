В Челябинске рассказали о режиме работы общественного транспорта в праздники

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Общественный транспорт в Челябинске будет работать в особом режиме в новогодние праздники.
В Челябинске рассказали о режиме работы общественного транспорта в праздники
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

«В связи с ежегодным падением пассажиропотока в эти дни транспортные предприятия традиционно пересматривают график и интервалы движения. Трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси будут работать по расписанию выходных дней», — отмечается на сайте администрации.

Также власти напомнили, что с 1 января в городе начнут вводить шесть новых маршрутов. Кроме того, будут скорректированы 15 существующих.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове рассказали о работе городского транспорта в новогодние праздники.

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