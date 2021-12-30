В Москве за сутки зафиксировали 2661 случай COVID-19

За сутки в Москве зафиксирован 2661 новый случай инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.

«В Москве выявлен 2661 новый случай... За сутки госпитализированы 699 человек, скончался 71 пациент. На ИВЛ находятся 548 человек», — говорится в сообщении опершатаба в Teдegram.

Уточняется, что в городе за сутки выздоровели ещё 2495 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся увеличилось до 1 865 970.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что власти Москвы не планируют принимать дополнительные меры из-за ситуации с COVID-19.