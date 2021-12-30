В Москве за сутки зафиксировали 2661 случай COVID-19
- РИА Новости
«В Москве выявлен 2661 новый случай... За сутки госпитализированы 699 человек, скончался 71 пациент. На ИВЛ находятся 548 человек», — говорится в сообщении опершатаба в Teдegram.
Уточняется, что в городе за сутки выздоровели ещё 2495 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся увеличилось до 1 865 970.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что власти Москвы не планируют принимать дополнительные меры из-за ситуации с COVID-19.