Президент АБР Лунтовский прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой

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Президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой.
Президент АБР Лунтовский прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой
  • РИА Новости

«Темпы прироста ипотечно-жилищного кредитования (ИЖК) продолжают оставаться рекордными. По итогам десяти месяцев 2021 года, совокупный портфель ИЖК превысил 12 трлн рублей. Важно, что качество портфеля ИЖК в целом высоко», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, на данный момент суммарно на все льготные программы приходится около пятой части всех ипотечных выдач.

Как отметил Лунтовский, важно добиться, чтобы льготная ипотека носила адресный характер.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с ценами на жильё.

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