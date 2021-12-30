Директор по безопасности Почта Банка Павлунин предупредил о схемах мошенничества в предновогодние дни

Директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин заявил, что одна из самых опасных схем мошенничества в предновогодние дни — реклама праздничных акций и подарков от имени кредитных организаций.

В беседе с газетой «Известия» Павлунин отметил, что через соцсети злоумышленники распространяют ссылки на поддельные банковские сайты, где нужно ввести номер карты и мобильного телефона, а также одноразовый пароль. Такими данными мошенники могут воспользоваться для получения средств со счёта.

Ещё один распространённый сценарий — выманивание денег через фейковый сайт брокера, предупредил эксперт. По его словам, злоумышленники связываются с жертвой и убеждают перевести средства на «брокерский счёт», а на самом деле человек перечисляет деньги на карту или электронный кошелёк физлица.

Павлунин также рассказал, что мошенники могут использовать бренд банка, чтобы общаться от его имени через мессенджеры: жертва получает сообщение об оплате некой подписки с карты кредитной организации, для отмены которой нужно назвать данные карты и код из смс. Настоящие банки и сервисы не рассылают информацию о совершённых платежах в мессенджерах.

В Почта Банке добавили, что в праздничные дни остаются актуальными и старые мошеннические схемы, когда граждане получают звонки или сообщения якобы из правоохранительных органов либо от подставных покупателей на площадках объявлений.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.