В Минздраве России призвали не планировать зарубежные поездки на праздники из-за «омикрона»

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов призвал не планировать зарубежные поездки на праздники из-за штамма «омикрон» коронавирусной инфекции.
В Минздраве России призвали не планировать зарубежные поездки на праздники из-за «омикрона»
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«В связи с активным распространением в разных странах мира нового штамма «омикрон» желательно не планировать на праздники зарубежные поездки, а если поездка уже запланирована, то предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия», — цитирует его РИА Новости.

Он также подчеркнул, что наиболее эффективный способ защиты от COVID-19 в настоящее время — это вакцинация.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью RT заявила, что омикрон-штамм заразнее классических штаммов коронавируса в пять-семь раз.

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