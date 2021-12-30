В Минздраве России призвали не планировать зарубежные поездки на праздники из-за «омикрона»

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов призвал не планировать зарубежные поездки на праздники из-за штамма «омикрон» коронавирусной инфекции.

«В связи с активным распространением в разных странах мира нового штамма «омикрон» желательно не планировать на праздники зарубежные поездки, а если поездка уже запланирована, то предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия», — цитирует его РИА Новости.

Он также подчеркнул, что наиболее эффективный способ защиты от COVID-19 в настоящее время — это вакцинация.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью RT заявила, что омикрон-штамм заразнее классических штаммов коронавируса в пять-семь раз.