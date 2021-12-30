Пострадавшие при пожаре в ковидной больнице в Красноярске находятся в тяжёлом состоянии

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В Красноярске четыре из пяти пострадавших при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Пострадавшие при пожаре в ковидной больнице в Красноярске находятся в тяжёлом состоянии
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  • © Aleksander Polyakov

«Из пострадавших пятерых человек четверо госпитализированы в ожоговое отделение Краевой клинической больницы, одному из пострадавших госпитализация в иное учреждение не потребовалась, он продолжает лечение в КМКБ №20», — приводит РИА Новости заявление.

Уточняется, что переведённым в клиническую больницу пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, их состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

В результате ЧП пострадали пять человек, более 100 пациентов были эвакуированы.

Пожар был ликвидирован.

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