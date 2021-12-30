Пострадавшие при пожаре в ковидной больнице в Красноярске находятся в тяжёлом состоянии
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«Из пострадавших пятерых человек четверо госпитализированы в ожоговое отделение Краевой клинической больницы, одному из пострадавших госпитализация в иное учреждение не потребовалась, он продолжает лечение в КМКБ №20», — приводит РИА Новости заявление.
Уточняется, что переведённым в клиническую больницу пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, их состояние оценивается как стабильно тяжёлое.
В результате ЧП пострадали пять человек, более 100 пациентов были эвакуированы.
Пожар был ликвидирован.