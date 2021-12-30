Прокуратура начала проверку по факту порыва на тепловых сетях во Владивостоке

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Прокуратура Владивостока начала проверку по факту порыва на тепловых сетях в центре города, оставившей без тепла остались более 3 тыс. человек.
Прокуратура начала проверку по факту порыва на тепловых сетях во Владивостоке
  • РИА Новости
  • © Татьяна Меель

Об этом сообщает прокуратура Приморья.

«Прокуратура... проводит проверку по фактам нарушений бесперебойного предоставления  коммунальной услуги централизованного теплоснабжения, в связи с чем более 3 тыс. жителей домов по ул. 2-я Поселковая, Зои Космодемьянской и др. не обеспечены теплом и горячей водой», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ведомство даст оценку исполнения жилищного законодательства сетевой организацией МУПВ «ВПЭС» и управляющей организацией как исполнителем коммунальных услуг.

Ранее стало известно, что часть жителей Владивостока осталась без отопления после аварии на тепловых сетях.

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