Прокуратура начала проверку по факту порыва на тепловых сетях во Владивостоке
- РИА Новости
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Об этом сообщает прокуратура Приморья.
«Прокуратура... проводит проверку по фактам нарушений бесперебойного предоставления коммунальной услуги централизованного теплоснабжения, в связи с чем более 3 тыс. жителей домов по ул. 2-я Поселковая, Зои Космодемьянской и др. не обеспечены теплом и горячей водой», — говорится в заявлении.
Отмечается, что ведомство даст оценку исполнения жилищного законодательства сетевой организацией МУПВ «ВПЭС» и управляющей организацией как исполнителем коммунальных услуг.
Ранее стало известно, что часть жителей Владивостока осталась без отопления после аварии на тепловых сетях.