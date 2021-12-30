Часть жителей Владивостока остаются без отопления после аварии

Часть жителей крупного района Владивостока остаются без отопления по причине аварии на сетях, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что согласно данным «Приморский тепловых сетей», авария произошла 29 декабря.

Несмотря на завершение ремонта, жители района Эгершельд жалуются на отстутствие отопления.

«Централизованное отопление восстановится в жилых домах примерно к 12:00 (05:00 мск)», — сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС).

Ранее стало известно, что прокуратура Воронежа выявляет причину и сроки устранения аварийного отключения отопления и горячей воды в 413 многоквартирных домах, где проживают более 140 тыс. человек.