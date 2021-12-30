Часть жителей Владивостока остаются без отопления после аварии
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Отмечается, что согласно данным «Приморский тепловых сетей», авария произошла 29 декабря.
Несмотря на завершение ремонта, жители района Эгершельд жалуются на отстутствие отопления.
«Централизованное отопление восстановится в жилых домах примерно к 12:00 (05:00 мск)», — сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС).
Ранее стало известно, что прокуратура Воронежа выявляет причину и сроки устранения аварийного отключения отопления и горячей воды в 413 многоквартирных домах, где проживают более 140 тыс. человек.