В Воронеже прокуратура начала проверку после массового отключения отопления

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Прокуратура Воронежа выявляет причину и сроки устранения аварийного отключения отопления и горячей воды в 413 многоквартирных домах, где проживают более 140 тыс. человек.
В Воронеже прокуратура начала проверку после массового отключения отопления
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«В результате аварии на ТЭЦ-2 филиалом ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» произведено отключение подачи горячего водоснабжения и отопления в многоквартирные дома, расположенные в Коминтерновском районе Воронежа. В результате без горячей воды и тепла остались около 140 тыс. жителей. Прокуратурой города организована проверка деятельности филиала ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» в части соблюдения нормативных сроков перерыва подачи горячей воды и отопления при устранении аварии», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Воронежской области.

26 декабря на ТЭЦ-2 в Воронеже произошло отключение оборудования из-за повреждения кабельной линии. 

Ранее сообщалось, что авария произошла в котельной Олёкминска в Якутии.

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