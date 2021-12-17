Авария произошла в котельной Олекминска в Якутии, где морозы -30 °С

В котельной Олекминска в Якутии произошла авария, два котла из пяти вышли из строя, власти республики контролируют ситуацию. По данным управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в пятницу, 17 декабря, в городе Олекминск 31 градус мороза.

«В ночь с 15 на 16 декабря после ремонта запустили четвёртый котёл, однако, несмотря на предпринятые меры, в работе котлов отмечаются нарушения, которые не позволяют наладить стабильный рабочий режим. В настоящее время в работе три котла», — цитирует РИА Новости пресс-службу Министерства ЖКХ и энергетики региона.

Отмечается, что к котельной подключены 32 дома, в которых живут примерно 500 человек.

Температура в квартирах колеблется от +9 °C до +15 °C.

26 декабря 2020 года более 7,3 тыс. жителей города Карталы в Челябинской области остались без отопления из-за аварии.