«Аэрофлот» на год продлит мили участникам бонусной программы

Авиакомпания «Аэрофлот» на год продлит мили участникам, которые набрали их за счёт хотя бы одного перелета в 2019 году.

«Аэрофлот сохранит мили участников программы «Аэрофлот бонус», совершивших хотя бы один перелет в 2019 году», — цитирует ТАСС сообщение компании.

Накопленные в 2021 году мили не будут аннулированы.

За время следующего года путешественники смогут воспользоваться милями или сохранить их на будущее.

16 ноября российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой «Аэрофлота» Михаилом Полубояриновым высказался о ситуации с авиаперевозками.