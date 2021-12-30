«Аэрофлот» на год продлит мили участникам бонусной программы
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- © Leonid Faerberg/Transport Photo Images
«Аэрофлот сохранит мили участников программы «Аэрофлот бонус», совершивших хотя бы один перелет в 2019 году», — цитирует ТАСС сообщение компании.
Накопленные в 2021 году мили не будут аннулированы.
За время следующего года путешественники смогут воспользоваться милями или сохранить их на будущее.
16 ноября российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой «Аэрофлота» Михаилом Полубояриновым высказался о ситуации с авиаперевозками.