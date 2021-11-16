Путин на встрече с главой «Аэрофлота» высказался о ситуации с авиаперевозками

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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой «Аэрофлота» Михаилом Полубояриновым высказался о ситуации с авиаперевозками.
Путин на встрече с главой «Аэрофлота» высказался о ситуации с авиаперевозками
  • РИА Новости

Президент отметил, что «Аэрофлот» является крупнейшим авиаперевозчиком в России».

«Знаю, что восстановление потихонечку идёт, во всяком случае, на внутренних линиях уже пассажиров больше, чем было в прошлом году, но в целом всё-таки поток пока ниже, чем в докризисном 2019 году», — цитирует ТАСС Путина.

Ранее стало известно, что Россия с 1 декабря увеличивает число авиарейсов, связывающих страну с Азербайджаном, Вьетнамом, Киргизией, Италией и Казахстаном. 

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