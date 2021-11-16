Россия с 1 декабря увеличивает число рейсов в пять стран

Короткая ссылка
Россия с 1 декабря увеличивает число авиарейсов, связывающих страну с Азербайджаном, Вьетнамом, Киргизией, Италией и Казахстаном. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Россия с 1 декабря увеличивает число рейсов в пять стран
  • РИА Новости

«Принято решение увеличить с 1 декабря количество регулярных рейсов на взаимной основе в Азербайджан по маршруту Москва — Баку до 14 рейсов в неделю», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что авиарейсы между Москвой и Хошимином и Нячангом будут проходить с частотой два раза в неделю на каждом маршруте.

Сообщение по маршруту Жуковский — Рим также планируется с частотой два рейса в неделю.

Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.

Ранее стало известно, что пассажирское ж/д-сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки возобновится с 12 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить