Россия с 1 декабря увеличивает число рейсов в пять стран

Россия с 1 декабря увеличивает число авиарейсов, связывающих страну с Азербайджаном, Вьетнамом, Киргизией, Италией и Казахстаном. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Принято решение увеличить с 1 декабря количество регулярных рейсов на взаимной основе в Азербайджан по маршруту Москва — Баку до 14 рейсов в неделю», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что авиарейсы между Москвой и Хошимином и Нячангом будут проходить с частотой два раза в неделю на каждом маршруте.

Сообщение по маршруту Жуковский — Рим также планируется с частотой два рейса в неделю.

Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.

Ранее стало известно, что пассажирское ж/д-сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки возобновится с 12 декабря.