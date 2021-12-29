В России утвердили порядок фотографирования и дактилоскопии для иностранцев

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В МВД России утвердили порядок фотографирования и дактилоскопии для иностранцев, прибывающих в страну на срок более 90 дней или приехавших для работы.
В России утвердили порядок фотографирования и дактилоскопии для иностранцев
  • РИА Новости
  • © Анатолий Медведь

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно приказу, фотографирование и дактилоскопию будут выполнять уполномоченные сотрудники территориальных органов МВД, однако в некоторых субъектах РФ этим займётся уполномоченное государственное унитарное предприятие, подведомственное МВД России.

Отмечается, что некоторые иностранцы должны будут проходить фотографирование и дактилоскопию неоднократно.

«Иностранные граждане подлежат дактилоскопической регистрации и фотографированию однократно, за исключением лиц: не предъявивших документ, подтверждающий прохождение обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования», — говорится в тексте документа.

К этой же категории относятся лица, информацию о которых не нашли в системе ЦИАДИС — МВД, лица, сменившие персональные данные, те, у кого выявлено стойкое изменение кожных покровов (шрамы, татуировки и т. д.), а также те, кто проходил эту процедуру десять и более лет назад.

Фотографирование и дактилоскопию не проводят для граждан Белоруссии, должностных лиц международных организаций, въехавших в Россию по работе, детей, не достигших возраста шести лет, и ряда дипломатов.

Ранее сообщалось, что с 29 декабря 2021 года дактилоскопия станет обязательной для трудовых мигрантов в России.

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