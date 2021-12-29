В Ижевске рассказали об ограничениях движения транспорта в Новый год

Из-за проведения новогодних массовых мероприятий движение транспорта на некоторых улицах в Ижевске будет перекрыто.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«С 00:00 31 декабря до 01:30 1 января будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Милиционная от переулка Широкий до улицы Бородина. С 19:30 31 декабря до 04:00 1 января движение транспорта, кроме общественного, будет закрыто по улице Пушкинская от переулка Широкого до улицы Красногеройская», — отмечается в сообщении.

Также ограничения будут действовать на улице Пушкинской от переулка Широкий до улицы Красногеройской в первые дни нового года: 2 и 3 января — с 18:00 до 21:00 для всех видов транспорта, а 1, 4, 5, 6, 7 января — с 18:00 до 21:00 для всех видов транспорта, кроме общественного.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продлили время работы метрополитена в ночь с 31 декабря на 1 января.