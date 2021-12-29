Пенсионный фонд расширит с 2022 года перечень предоставляемых мер соцподдержки

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С 2022 года Пенсионный фонд России начнёт предоставлять россиянам отдельные меры поддержки, которые сегодня назначают органы социальной защиты населения и Роструд.
Пенсионный фонд расширит с 2022 года перечень предоставляемых мер соцподдержки
  • РИА Новости

«Условия назначения мер не меняются, для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом с переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд России их получение будет постепенно упрощаться», — говорится в заявлении ПФР.

Во многом упрощение произойдёт благодаря тому, что подтверждать право на меры поддержки фонд будет по принципам социального казначейства.

Отмечается, что ряд данных ПФР будет запрашивать в других ведомствах, что позволит снять обязанность с граждан по сбору документов.

Меры оказываемой поддержки со стороны Пенсионного фонда с 2022 года охватят более 2 млн человек. Предполагаемый объём выплат гражданам в течение года — 120 млрд рублей.

Ранее в ПФР уточнили порядок выплаты пенсий за январь для жителей Московского региона.

С 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий, утверждённые Министерством труда и социальной защиты и закреплённые в приказе ведомства. 

В частности, пенсионеры смогут получать накопительную часть выплат от Пенсионного фонда России (ПФР), если её ранее выплачивал негосударственный пенсионный фонд, который прекратил свою деятельность.

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